La SBIN se positionne sur la téléphonie GSM

En Conseil des ministres ce mercredi 18 mars 2020, le gouvernememt a pris une décision relative à l’extension du périmètre des activités de la Société béninoise d’lnfrastructures numériques (SBIN). Cette dernière offrira aussi dorénavant des services de communications électroniques mobiles.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres ‹‹ l’évolution de la restructuration du secteur des télécommunications numériques induit la nécessité de redéfinir les missions de la SBIN››.

Dans le but d’offrir une meilleure qualité des services mobiles pour soutenir l’effort de transformation digitale engagé, le gouvernement a décidé d’autoriser la SBIN désormais à vendre en détail des services de communications électroniques. Ce en plus d’être une société de gestion d’infrastructures numériques et de vente en gros de capacités.

‹‹L’activité de fournisseur d’accès internet aux entreprises et aux particuliers sera doublée de celle de fournisseur de services de communications électroniques mobiles. La SBIN deviendra alors le troisième opérateur mobile sur le marché béninois››, informe le Conseil.

Les Ministres concernés sont chargés d’assurer la conduite efficiente du dossier en vue, d’une part, de la transformation de la SBIN en un opérateur global de télécommunications et, d’autre part, du recrutement de son gestionnaire.

Akpédjé AYOSSO

19 mars 2020 par