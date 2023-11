Patrice Talon visite le musée de la Fondation Zinsou

Le musée de la Fondation Zinsou a reçu la visite du chef de l’Etat Patrice Talon dans le cadre du Festival Lagos Photo. L’événement se déroule à Ouidah du 27 octobre au 31 décembre 2023

Visite du président Patrice Talon au musée de la Fondation Zinsou à Ouidah où se déroule la 14e édition du Lagos Photo Festival. Sur les lieux, le Chef de l’Etat a rencontré le fondateur du Lagos Photo Festival Azu Nwagbogu, directeur de l’African Artists Foundation, les artistes présents ainsi que Marie-Cécile Zinsou, présidente de la fondation.

Selon la présidente de la Fondation Zinsou, « après 1 heure 30 de visite, le président s’est montré très enthousiaste de l’initiative d’avoir ouvert Lagos Photo au Bénin, de la qualité des œuvres qu’il a découverte et du professionnalisme de l’équipe de la Fondation ».

Lagos Photo est un festival international de photographie qui réunit entre autres des photographes et artistes de renommée et de jeunes talents.

Les activités sont marquées par des expositions dans des lieux publics et des galeries.

Délocalisé pour la première fois au Bénin, Lagos Photo Festival a été ouvert au public le 28 octobre 2023. L’évènement se tient jusqu’au 31 décembre 2023.

