Talon présente le Bénin comme une terre d’opportunités aux Brésiliens

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a invité les Brésiliens à investir au Bénin. Il a présenté le Bénin comme une terre d’opportunités lors de sa visite à la « Casa do Benin » à Salvador de Bahia.

En visite officielle au Brésil, le Chef de l’Etat Patrice Talon s’est aussi rendu à la « Casa do Benin » à Salvador de Bahia. Il s’agit d’un lieu « emblématique qui retrace, à travers des œuvres d’art et des vestiges historiques, la connexion entre la culture béninoise et afro-brésilienne ». Dans la dynamique de renforcer les liens entre le Bénin et le Brésil, le Chef de l’Etat a annoncé l’octroi de la nationalité béninoise et du passeport béninois à tous les afro-descendants qui en manifestent le désir ; la suppression du visa d’entrée sur le sol béninois à tous les Brésiliens. A cela s’ajoute la mise en place d’une liaison aérienne directe et régulière entre le Brésil et le Bénin au départ de Salvador de Bahia et à destination de Cotonou. A la « Casa do Benin » Patrice Talon a souligné que toutes ces mesures permettront « de tisser des liens de coopération, de travail, d’investissement, de coopération technique et d’intérêts d’échanges commerciaux ».

« Ainsi la collectivité ne servira pas seulement pour la mémoire, l’histoire, le plaisir, les visites d’échanges entre familles, mais ce sera aussi pour booster les échanges, l’investissement afin que le développement soit partagé et volontaire », a-t-il déclaré. Selon le président béninois, le Brésil est déjà une puissance dans tous les domaines et l’Afrique reste encore une terre d’opportunités. Le Bénin, poursuit-il, est encore un pays qui commence à se développer, mais il offre beaucoup de possibilités d’investissement pour les Brésiliens dans tous les secteurs. « Le Brésil offre tellement de possibilités d’échanges, de commerce, d’échanges de biens, d’expertise, de compétences que nous avons tout à gagner en étant plus proche, en étant plus en relation, en étant plus connecté », a affirmé le Chef de l’Etat.

Face aux Brésiliens, Patrice Talon a reprécisé le but de sa visite à Salvador. Il s’agit de rétablir le lien naturel entre les deux pays et de développer les partenariats commerciaux. Il a invité les Brésiliens à investir au Bénin. Le président béninois n’a pas manqué de saluer la mémoire de Pierre Fatumbi Verger qui a été à l’initiative de la « Casa do Benin ». « Nous allons donner une nouvelle vie à la maison du Brésil, à la maison du Bénin ici à Salvador. (…) nous ferons de cette maison le cœur vivant des échanges entre le Brésil, entre le Bénin et Salvador », a ajouté le Chef de l’Etat Patrice Talon.

A.A.A

27 mai 2024 par ,