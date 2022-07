’’Pas d’attaque dans la nuit du mercredi au jeudi’’ (Maire Tanguiéta)

Depuis quelques heures, une informative relative à une supposée attaque terroriste dans la ville de Tanguiéta dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022 fait le tour de la toile. Le maire, Zakari Boukary à travers un communiqué apporte un démenti formel et rassure les populations.



Pas d’attaque terroriste à Tanguiéta dans la nuit du mercredi au jeudi 14 juillet 2022. Il s’agit selon le communiqué du maire, des coups de sommation exécutés par les éléments de faction du Camp militaire pour dissuader certains individus aperçus dans les environs dudit camp, et jugés suspects. « Le camp militaire n’a subi aucune attaque », a rassuré l’élu communal exhortant la population au calme et à la sérénité. « Que chacun vaque librement à ses activités dans la vigilance et dans un esprit de coopération avec les éléments des forces de défense et de sécurité, pour empêcher des infiltrations d’individus malintentionnés sur notre territoire », a-t-il exhorté.

La sécurité du territoire n’incombe pas seulement aux forces de défense et de sécurité, a souligné Zakari Boukary.

A cet effet, le maire rappelle l’obligation pour chaque citoyen, d’enregistrer par le truchement des hébergeurs, tous individus ou mouvements suspects, et porter cela à la connaissance des forces de défense et de sécurité, ou aux élus locaux et communaux.

14 juillet 2022 par