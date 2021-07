Parti de Cotonou, un voyageur meurt à Natitingou après un malaise

Le trajet Cotonou-Boukoumbé a pris fin pour un jeune voyageur à Natitingou. Le voyageur est retrouvé mort devant une boutique au quartier Yokossi dans la matinée de ce lundi 5 juillet 2021.

Un voyageur est retrouvé mort ce lundi 5 juillet 2021 devant une boutique du quartier Yokossi en face de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Natitingou. Les habitants ont alerté les autorités qui ont pu identifier le cadavre grâce à sa pièce d’identité.

Le corps sans vie du jeune homme a été remis à sa famille en présence du chef du premier arrondissement et des agents de police du commissariat central de Natitingou.

Selon Nanto Fm, le drame est survenu dans la nuit du dimanche 4 juillet 2021 vers 23 heures.

Le voyageur a quitté Cotonou pour Boukoumbé mais arrive tard à Natitingou. Il fait appel à un conducteur de taxi-moto pour l’emmener. Malheureusement, le voyageur a un malaise qui l’empêche de faire le trajet. Il décide de se reposer devant un centre commercial et fait à nouveau un malaise. Il succombe à la suite de ce second malaise, ont confié des témoins à la même source.

Le voyageur nommé Hyppolite se rendait dans sa ville natale, Boukoumbé.

