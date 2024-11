Pariez sur les matchs les plus chauds de la 4ᵉ journée de la Ligue des champions !

Comment devenir parieur pro ? Notre aperçu des meilleurs matchs de la semaine est conçu pour vous donner des informations importantes sur les équipes et les cotes les plus élevées du bookmaker fiable 1xBet ! Placez des paris gagnants sur le meilleur football européen et n’oubliez pas le jeu responsable !

Liverpool - Bayer, 5 novembre

Les Reds s’assureront pratiquement une place dans le top 8 en cas de quatrième victoire consécutive. L’équipe traverse la partie la plus difficile de la phase principale de la C1 et a déjà battu l’AC Milan (3:1), Bologne (2:0) et le RB Leipzig (1:0). Liverpool n’a quasiment pas connu de revers en ce début de saison et Arne Slot s’est montré prêt à changer de tactique pour résoudre les problèmes lors des grands matches.

Le Bayer compte sept points et ambitionne de terminer dans le top 8. Mais Leverkusen n’est pas aussi bon que lors de la saison de son sacre. L’équipe de Xabi Alonso perd non seulement plus souvent des points, mais elle encaisse aussi régulièrement dans les dernières minutes - il s’agit toujours de la formation qui a été la reine des fins de match pendant toute la saison 2023/2024. Le Bayer parviendra-t-il à s’imposer à Anfield à la troisième tentative ?

Cotes : V1 - 1.75, X - 4.4, V2 - 4.5

Real Madrid - AC Milan, 5 novembre

En raison du report du match contre Valence, le Real Madrid aura suffisamment de temps pour se remettre de la défaite contre le FC Barcelone et de l’échec de Vinicius dans le vote pour le Ballon d’Or. Madrid a récolté 6 points et planté 8 buts en deux matches à domicile en Ligue des champions, tous en seconde période.

Les Rossoneri totalisent 3 points et seule une victoire au Santiago Bernabéu permettra à l’équipe d’avoir une chance de s’insérer dans le top 8. Cependant, il sera difficile pour les Milanais de surprendre leurs adversaires. Paulo Fonseca est menacé de limogeage et sa seule réussite est la victoire dans le derby contre l’Inter. L’AC Milan a perdu d’autres matches importants, notamment contre Liverpool et le Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Cotes : V1 - 1.557, X - 4.76, V2 - 5.94

Inter vs Arsenal, 6 novembre

Les deux équipes sont à peu près à égalité après 3 journées - 7 unités et 0 but concédé. L’Inter et Arsenal visent le top 8, mais doivent tenir compte du calendrier. Le champion d’Italie jouera le 10 novembre contre le SSC Naples, le leader de la Serie A. La situation est encore plus compliquée pour les Londoniens : avant le déplacement à Milan, ils vont disputer un match à l’extérieur contre Newcastle, et ensuite, l’équipe d’Arteta se mesurera avec Chelsea dans un derby de Londres. En outre, les Canonniers disposent d’un effectif plus limité que celui de l’Inter en raison de nombreuses blessures. Marcus Thuram et Lautaro Martínez, en pleine forme, sont prêts à tester la défense londonienne. Et celle-ci n’est pas aussi fiable que la saison dernière. L’Inter prendra-t-il sa revanche sur l’humiliation 1-5 à domicile contre Arsenal en 2003 ?

Cotes : V1 - 2.746, X - 3.42, V2 - 2.746

Paris Saint-Germain - Atlético Madrid, 6 novembre

Si en Ligue 1, les Parisiens avec le faux neuf marquent en moyenne plus de 3 buts par match, la situation est bien pire en Ligue des champions. Le PSG ne compte que 4 points et 2 buts, dont un a été marqué contre son camp lui permettant de s’en sortir face à Gérone. L’équipe doit améliorer la concrétisation des occasions et ses résultats en Ligue des champions.

L’Atlético a disputé un derby contre le Real Madrid à la fin du mois de septembre et ressemble à un citron pressé depuis lors. En Ligue des champions, la mauvaise forme des Madrilènes s’est déjà traduite par des défaites cuisantes contre Benfica (0:4) et Lille (1-3). Sans une victoire à Paris, l’Atlético ne peut plus prétendre à une place dans le top 8. Mais Diego Simeone n’a pas encore eu le temps d’intégrer les nombreux nouveaux venus dans le jeu de l’équipe, et les anciens leaders pourraient faire mieux.

Cotes : V1 - 1.873, X - 4.07, V2 - 4.145

