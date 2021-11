Paiement en ligne des taxes et autres dès le 15 novembre

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique donne la possibilité aux contribuables de faire leur paiement en ligne à travers la plateforme eQuittance.

Le service eQuittance est disponible sur le portail web www.tresorbenin.bj à partir du 15 novembre 2021.

Le service permet à tous les redevables ou clients de payer via Mobile Money (MoMo de MTN et Flooz de MOOV) des droits, taxes et redevances au profit du budget de l’Etat ou de faire des dépôts de fonds sur des comptes domiciliés dans les livres du Trésor public.

Dans un communiqué en date du 13 novembre, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique rassure les contribuables qu’au terme de chaque transaction, il est transmis automatiquement la quittance de versement à l’adresse électronique indiquée par la partie versante.

« Par ailleurs, pour alléger le coût d’utilisation de ce service, les frais de transaction sont fixés à un taux forfaitaire de 1% du montant nominal du versement », indique le directeur général du trésor. Oumara Karimou Assouma invite les contribuables à adhérer massivement à ce nouveau service.

M. M.

15 novembre 2021 par