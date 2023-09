Ouverture à Cotonou d’un séminaire sur les statistiques de finances publiques

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou a procédé, lundi 25 septembre 2023 à l’hôtel Golden Tulip, à l’ouverture officielle du séminaire régional sur la classification fonctionnelle des dépenses des administrations publiques et l’intégration des opérations non monétaires dans les statistiques de finances publiques. Il est organisé par Afritac de l’Ouest et le département des statistiques du Fonds monétaire international.

Du 25 au 29 septembre 2023, le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international (FMI) pour l’Afrique de l’Ouest (Afritac de l’Ouest) organise un séminaire régional au profit des administrations publiques en charge du suivi, de la collecte, de la production des données primaires et de la compilation des statistiques de finances publiques. Les travaux portent « sur l’intégration des opérations non monétaires dans les statistiques de finances publiques (SFP), l’élaboration du compte patrimoine et la classification fonctionnelle des dépenses des administrations publiques ». Selon le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) au Bénin, Younes Zouhar, le séminaire vise à mettre à la disposition des pays membres, « des outils et connaissances pour la compilation et l’analyse des statistiques de finances publiques notamment le tableau des opérations financières de l’Etat, (TOFE) et cela conformément à la méthodologie du Manuel de statistiques de finances publiques 2014 (MSFP 2014) ».

L’une des missions capitales des ministères de l’Economie et des Finances, relève-il, est l’élaboration et la mise en œuvre ainsi que le suivi et l’évaluation des politiques de développement dans un cadre macroéconomique sain et stable. À en croire Younes Zouhar, cette tâche requiert des statistiques de qualité afin de mieux informer des décisions des politiques macroéconomiques et renforcer la transparence en particulier dans la gestion des finances. « Une meilleure couverture des opérations financières des administrations publiques telle que préconisée par le MSFP 2014 facilite la mise à la disposition de meilleures données aux fins de la prise de décision du monitoring, de la prévention des risques budgétaires et de la recherche », a ajouté le représentant résident du FMI au Bénin.

Ce séminaire régional permet de rappeler les normes et principes du Manuel de Statistiques des Finances Publiques notamment le champ de couverture des statistiques de finances publiques et le cadre analytique ainsi que la classification fonctionnelle des dépenses ; d’adopter les méthodes de calcul et le calendrier d’intégration des opérations non monétaires dans les Statistiques de Finances Publiques (SFP). À cela s’ajoutent le renforcement des capacités à la production et l’analyse de la classification fonctionnelle des dépenses de l’administration publique et la définition d’un calendrier de production de la COFOG (Classification des fonctions des administrations publiques).

Procédant à l’ouverture du séminaire, le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, a souligné que les thématiques sont bien alignées avec les problématiques actuelles de gestion des finances publiques. « Elles traduisent l’engagement de l’Afritac de l’Ouest à accompagner nos Etats dans la marche vers l’alignement des normes et pratiques de gestion vers les standards internationaux », a déclaré Hermann Orou Takou.

Il a exhorté les représentants des pays à participer activement aux travaux tout en partageant leurs connaissances afin de renforcer les capacités d’action pour l’opérationnalisation de cette importante réforme. Le représentant du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances n’a pas manqué d’exprimer la gratitude du gouvernement au FMI pour son rôle central dans le renforcement des capacités des administrations de la région.

Le séminaire réunit les représentants des pays tels que Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Sénégal, Togo, Madagascar, Comores et île Maurice, et des institutions sous régionales (Union économique et monétaire ouest-africaine ; Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne). La rencontre est animée par François Milogo, Conseiller résident de l’Afritac de l’Ouest chargé des statistiques de finances publiques et Nadine Aboukhaled, économiste principale au Département des statistiques du FMI.

Akpédjé Ayosso

25 septembre 2023 par ,