Orabank Bénin lance le service ‘’WhatsApp Banking’’

Les clients ORABANK ont dit

Thierry Djessou :« Je remercie infiniment ORABANK pour ce service innovant qu’elle a mis à la disposition de nous ses clients pour nous faciliter la tâche. C’est un produit innovant parce que ça nous facilite la tâche où que nous soyons au Bénin, partout et d’ailleurs dans le monde entier, même sur notre lit nous pouvons effectuer des opérations, connaître tout ce qui se passe sur notre compte. J’invite la Banque à continuer d’innover. »



Colombe Sossouhounto, Directrice Générale Adjointe chez TOP CHRONO : « ORABANK a fait un grand pas surtout que nous sommes à l’ère de la digitalisation. On se rend compte que des efforts sont faits au quotidien pour mieux satisfaire la clientèle, pour se rapprocher des clients particuliers comme entreprises. J’ai essayé les fonctionnalités, j’ai vu que Kimia et Elie sont très intéressants comme interlocuteurs. L’essentiel est qu’on peut savourer le produit WhatsApp Banking aussi bien à Cotonou que n’importe où sur la planète. Toutes les fonctionnalités marchent comme annoncé parce que j’ai essayé quelques fonctionnalités mais pas toutes. Je pense que nous serons encore plus heureux en tant que clients ORABANK »



Babatoundé Yaya :« Je suis très ravi de la présentation de ce produit. Maintenant que la présentation est faite, cela sonne un peu comme une évidence, on s’est dit clairement que c’est un produit qui rapproche encore plus ORABANK de ses clients. Dans la plupart des banques, on a des applications, des solutions digitales qui existent. Mais cette solution qui met en rapport direct la Banque avec son client via une application bien répandue, très utilisée déjà par beaucoup de clients, vraiment c’est un grand pas avant qui va permettre de resserrer encore un peu plus les liens avec les clients ORABANK et d’ouvrir encore un peu plus large le périmètre du rayon d’action, la capacité des clients à faire beaucoup d’opérations et à fluidifier encore un peu plus le passage au niveau de la Banque. Parce qu’il y a pas mal de solutions qui sont déjà proposées et qui évitent aux clients de se déplacer, lui font gagner beaucoup de temps. On est très ravi de cette solution et on espère qu’elle va prospérer et qu’à l’avenir, il y aura beaucoup de belles idées ».