Olivier Boko et Oswald Homeky devant la commission d’instruction de la CRIET

L’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex ministre Oswald Homeky ont été conduits, lundi 11 novembre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour une nouvelle audition.

Poursuivis dans une affaire de tentative de coup d’Etat, Oswald Homeky et Olivier Boko sont à nouveau à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). C’est une nouvelle audition devant la commission d’instruction de la CRIET. Complot d’atteinte à la sûreté de l’Etat, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public sont les chefs d’accusation retenus contre l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex-ministre Oswald Homeky après leur audience à la CRIET mardi 1er octobre 2024.

C’est un coup d’Etat déjoué qui a conduit à l’arrestation des mis en cause mardi 24 septembre, selon les premières investigations. Selon le procureur, le Commandant de la Garde Républicaine ayant en charge la sécurité du Chef de l’État a été entrepris par le ministre Oswald Homeky pour son compte et celui de Olivier Boko à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024. L’ancien ministre a été interpellé au moment où il transmettait six sacs remplis de billets de banque au Commandant de la Garde Républicaine. Il s’agit d’une somme de 1 500 000 000 de FCFA. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a rejeté, jeudi 31 octobre 2024, la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats de Oswald Homéky et Olivier Boko.

12 novembre 2024 par ,