Odile Ahouanwanou retrouvée saine et sauve

Disparue depuis le 10 septembre après sa dernière localisation du côté de Neufchâtel-en-Bray, Odile Ahouanwanou est enfin retrouvé saine et sauve.

C’est la police nationale de Seine-Maritime, qui a annoncé la bonne nouvelle tôt ce vendredi matin : « Odile Ahouanwanou est rentrée chez elle saine et sauve cette nuit. Merci pour tous vos partages. »

Voilà qui met fin à plus de deux semaines de recherche intense sur la disparition volontaire de l’athlète béninoise.

J.S

27 septembre 2024 par