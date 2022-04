OMILAYE va offrir de l’eau potable à 6,7 millions de personnes

Le Bénin a signé, ce lundi 11 avril 2022, à l’Hôtel Novotel Cotonou, avec le consortium réunissant les entreprises ERANOVE (Paris, France), UDUMA (Orléans, France) et VERGNET HYDRO (Orléans, France) un contrat d’affermage (10 ans) pour un service d’eau potable continu s’adressant, à l’horizon 2030, à 9,3 millions d’habitants de zones rurales béninoises. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la société d’affermage OMILAYE, va desservir 6,7 millions de personnes en eau potable.

Selon le directeur Général d’UDUMA et de VERGNET HYDRO, Thierry Barbotte, la réforme du secteur de l’eau rurale au Bénin, sous la forme d’un partenariat public-privé, est une première en Afrique. « Cela concrétise l’ambition que nous avons de transformer ce secteur et que lui soit portée l’attention qu’il mérite dans l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable (ODD) », a-t-il déclaré. Thierry Barbotte espère que d’autres pays d’Afrique emboiteront le pas du Bénin.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le groupement a créé une société d’affermage de droit privé béninois, OMILAYE, signifiant « L’eau, source de vie » (en yoruba). La société va offrir d’ici à 2023, son service d’eau potable à 6,7 millions habitants des départements d’Alibori, Borgou, Collines, Zou, Couffo, Mono, Ouémé et Plateau, via 421 Adductions d’Eau Potable.

« Avec l’élargissement du service à de nouvelles localités, l’ajout de nouvelles unités de production (22 Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages prévus), ainsi que la densification et l’extension des réseaux de distribution existants, nous atteindrons un taux de desserte de 100% d’ici à 2030, soit 9,3 millions de personnes ayant l’accès à l’eau potable via plus de 18 450 km de canalisations (…) », précise Christophe Leger, directeur général adjoint de VERGNET HYDRO.

A en croire Sylvain Adokpo Migan, directeur général de l’Agence Nationale béninoise d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPM), le programme d’investissement du gouvernement béninois a pour objectif d’assurer un accès universel à un service d’eau potable de qualité, à un prix abordable à l’horizon 2030. « Ce défi exige un engagement fort et combiné de la puissance publique et de professionnels du secteur privé. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la solide expérience d’opérateurs de référence tel que le groupement composé d’ERANOVE, UDUMA et VERGNET HYDRO pour nous accompagner et relever durablement ce défi », a-t-il affirmé.

L’ANAEPMR est chargée de développer et d’organiser la gestion du patrimoine hydraulique de l’Etat en milieu rural.

A.Ayosso

