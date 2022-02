Le Chef de l’Etat Patrice Talon s’est prononcé sur le reste des œuvres culturelles du Bénin dans les musées français, européens et du monde. C’était lors de la conférence de presse tenue après l’ouverture du vernissage de l’exposition diptyque « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » samedi 19 février 2022.

26 trésors royaux pillés dans les palais d’Abomey par les troupes françaises en 1892 ont été restitués au Bénin le 10 novembre 2021. Ces trésors et plusieurs œuvres contemporaines font l’objet d’une exposition au Palais de la Marina. Pour le chef de l’Etat Patrice Talon la restitution de 26 trésors royaux est « certes le début d’une dynamique, mais c’est déjà beaucoup en ce que c’est un tabou qui a été vaincu ». A en croire Patrice Talon, « le reste sera aisé parce que ce n’est plus un sujet, ce n’est plus une préoccupation de savoir si c’est possible ou pas ».

Le Bénin va poursuivre les négociations pour entrer en possession du reste de ses trésors. « (…) il y a encore beaucoup d’autres qui sont le symbole de notre histoire, de notre identité qui, pour nous, devraient revenir ici compléter l’éventail de ce que notre histoire aura laissé comme traces pour nous, pour nos enfants et nos arrières petits-enfants. Nous allons donc continuer de discuter, de négocier avec les autorités françaises pour que certaines d’entre elles reviennent pour compléter ce qui est à côté et que nous venons de voir », a-t-il déclaré. Certaines œuvres, poursuit le président, ont une valeur emblématique, mémorielle, historique et elles doivent être visitées ici dans leur milieu naturel.

Le chef de l’Etat souligne qu’il ne s’agit pas de tout prendre. « C’est même bien pour nous que certaines restent dans les musées français, européens, les musées du monde, pour que les visiteurs qui n’auront pas l’occasion de venir au Bénin découvrent aussi que le Bénin existe à travers nos œuvres dans les musées des autres pays. Le monde est ouvert. Il faut être présent partout », a affirmé Patrice Talon.

Lors de son discours à Paris, dimanche 07 novembre 2021, à l’occasion de l’acte de restitution, Patrice Talon a cité quelques œuvres historiques du Bénin à restituer. Il s’agit entre autres du dieu Gou, œuvre emblématique représentant le dieu des métaux et de la forge, de la tablette du fâ, œuvre mythique de divination de Guèdègbé, le célèbre devin du roi Béhanzin.

Selon l’ambassadeur de la délégation du Bénin pour l’UNESCO, Irénée Zevounou, "4500 à 6000 objets sont en France, y compris dans les collections privées".

22 février 2022 par ,