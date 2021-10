Noëlle Amouzoun marque son 1er but pour CBAF

La footballeuse internationale béninoise a marqué, dimanche 10 octobre 2021, son premier but en championnat régional de football féminin en France.

A l’occasion de la 2e journée du championnat régional de France, Noëlle Amouzoun évoluant au sein du club français Croix Blanche Angers Football (CBAF) a marqué son premier but. La Croix Blanche Angers Football (CBAF) était face au Mans FC. Elle n’a pas manqué de partager la bonne nouvelle avec ses fans. « Heureuse de célébrer mon premier but cet après-midi avec CBAF Croix Blanche Angers Football. Une victoire 1-0 face au Mans FC. On garde le cap », a écrit Noëlle Amouzoun sur sa page Facebook.

A.A.A

14 octobre 2021 par