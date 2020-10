Noëlie Yarigo vainqueure du 800m

La Béninoise Noëlie Yarigo a démontré une fois encore sa performance à la 4ème édition du Grand Prix CAA de Yaoundé (Cameroun), qui s’est déroulée samedi 17 octobre 2020 au stade Ahmadou Ahidjo dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus.

Noëlie Yarigo alias Guépard du Pendjari et spécialiste du 800m s’est imposée en 2 minutes 10 secondes et 19.

La Congolaise Natacha Ngoye Akamabi a remporté le 100m et le 200m chez les femmes en respectivement 11’’86 et 23’’98.

Du côté des hommes, le Camerounais Raphaël Nguoguele a remporté le 100m en 10’’67 et le 200m en 21’’44.

