Noélie Yarigo en demi-finale

L’athlète béninoise spécialiste des 800m Noélie Yarigo est qualifiée pour la demi-finale aux Jeux Olympiques 2021 à Tokyo.



Noélie Yarigo, la championne des 800m est qualifiée pour la demi finale aux JO Tokyo 2021. La Guerrière de la Pendjari a terminé sa course en arrivant à la deuxième place avec un chrono de 2"00"11 derrière la Jamaïcaine N. Goulé (1"59"83") et devant la Norvégienne Hynne (2"00"76"). La demi-finale aura lieu samedi 31 juillet 2021.



« Trop contente, nous sommes en demi-finale ; ça n’a pas été facile mais nous l’avons fait. Je me suis fait mal à la cheville droite en franchissant la ligne d’arrivée mais j’espère récupérer assez rapidement avant ma demi-finale de demain soir. Cette finale je la veux ! Merci à tous du soutien. Union de prière pour ma cheville », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Avec l’exploit de Yarigo, le Bénin pourra décrocher ce samedi sa première médaille au JO Tokyo 2021.

A.A.A

30 juillet 2021 par