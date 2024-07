DE CHEZ NOUS

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout . Sinon il paraît que ce week-end encore , quelques part en pays adja a Klouekamin , un essaim d’abeilles militants partisans , aurait dispersé une réunion politique de la mouvance en tournée de reddition de compte , ici au pays du Vodoun où il paraît qu on peut utiliser des serpents partisans ou meme des nuages à précipitations politiques contre des adversaires politiques…

Normal, dans un pays où dans chaque chouette ou Hibou il faut nécessairement voir une sorcière ou un sorcier . Et surtout dans chaque gecko surpris dans votre salon ,douche ou cuisine vous êtes priés de voir un oncle sorcier ou une tante sorcière venu du village vous empoisonner…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui enfumez violemment le moindre essaim d abeilles et massacrez à tout bout de champs chouettes et hiboux en arguant que les défenseurs de ces espèces sont tous des sorciers, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

