Mozambique prend la tête du groupe A

Le Mozambique a réussi à renverser la Libye ce mardi 17 janvier lors du match de la deuxième journée du groupe A. Mené au score par un but contre son camp de Chico à la 23e minute, le Mozambique a attendu la seconde période avant de réagir.Sur les commandes de son sélectionneur Conde qui a effectué cinq changements avant de venir au score, le Mozambique a renversé la situation avec une première égalisation de Melito à la 74e minute. Le Mozambique va même inscrit un second but 6 minutes plus tard à la 80e minute de la rencontre grâce à Feliciano jone. L’équipe de Conde marquera un troisième but par King à la 85e minute. La Libye va réduire l’écart dans les temps additionnel avec un but de Saltou à la 93e minute.

Score, 3-2 au coup de sifflet final. Le Mozambique bat ainsi la Libye et prend la tête provisoirement du groupe A avec 4 points.

Josué SOSSOU

17 janvier 2023 par