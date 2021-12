Moov Africa dote l’EPP Goulo-Sodji d’un bloc de cantine

La Fondation de Moov Africa a procédé, ce vendredi 17 décembre 2021, à la remise officielle d’un bloc de cantine à l’Ecole Primaire Publique Goulo Sodji, commune de Zé, département de l’Atlantique. La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables de la Fondation de Moov Africa, du ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Karimou Salimane, des représentants du PAM, de l’UNICEF et des autorités locales.

Grâce à la Fondation de Moov Africa, l’EPP Goulo Sodji dispose désormais des infrastructures de cantine scolaire constituées d’un réfectoire, d’un magasin de stockage des vivres et d’une cuisine moderne avec deux foyers intégrés.

La Fondation a aussi réhabilité un module de salles de classe avec bureau directeur. Selon le directeur de l’EPP Goulo-Sodji, Patrice Agbidinoukoun Glèlè, les salles de classe servaient de réfectoire et l’antichambre du bureau du directeur faisait office du magasin de stockage des vivres. Il s’est réjoui du nouveau joyau dont bénéfice l’EPP Goulo Sodji. « L’édifice financé par la Fondation de Moov Africa contribuera à l’amélioration de tous les processus de préparation de mets et des conditions de restauration de nos enfants, ce qui favorisera davantage la scolarisation et le maintien des enfants à l’école », a déclaré le directeur de l’EPP Goulo-Sodji.

Le représentant Résident du PAM au Bénin a remercié la Fondation de Moov Africa pour cette action sociale qui vise à soutenir les efforts du gouvernement béninois dans la mise en œuvre du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI). « Par cde geste, la Fondation de Moov Africa vient ainsi de rejoindre la liste des partenaires du Programme Alimentaire Mondial. Elle réaffirme son engagement à accompagner les efforts du système des Nations Unies pour le développement du secteur de l’éducation à travers le PNASI », a indiqué Guy Mesmin Adoua Oyila.

Pour la Représentante de l’UNICEF au Bénin, la Fondation contribue par son acte à la réalisation du droit à l’éducation des enfants. « Nous sommes particulièrement ravis de voir l’articulation concrète des partenariats entre le secteur privé et public dans la réalisation des droits des enfants et l’atteinte des objectifs durables de développement », a affirmé Djanabou Mahondé.

La construction de la cantine scolaire à l’EPP Goulo Sodji a été lancée par la Fondation de Moov Africa le 11 juin 2021 dans le cadre de l’initiative ‘’Main dans la Main’’. La première pierre pour la construction des infrastructures a été posée par Mme Angéline Ndayubaha Ndayishimiye, Première Dame du Burundi et marraine du Programme National d’Alimentation Scolaire au Burundi en visite de travail au Bénin. Les bénévoles de tous âges ont participé aux travaux de remblais, de ramassage de briques et autres. A en croire la Secrétaire Exécutive de la Fondation de Moov Africa, Dolorès Chabi Kao, le joyau offert à l’EPP Goulo Sodji est le fruit du travail « Moov Africa, PAM, ministère des enseignements maternel et primaire, mairie, bénévoles et communauté de Goulo Sodji ».

Elle a remercié tous les partenaires qui ont permis la réussite du projet en mettant la main à la pâte. « Merci au gouvernement du Bénin qui a compris l’importance de la cantine scolaire dans le système éducatif. (…) Merci au PAM pour son investissement dans ce projet national. Nous avons travaillé main dans la main », a affirmé Dolorès Chabi Kao. Selon la représentante du directeur général de Moov Africa, « ce n’est que le début d’un vaste projet de construction de cantine scolaire sur l’ensemble du territoire béninois ».

« A la Fondation Moov Africa nous l’avons désormais bien compris. Il ne suffit pas de construire des modules de salles de classe, il faut également inclure les cantines scolaires pour que l’éducation soit complète », a ajouté la Secrétaire Exécutive de la Fondation de Moov Africa.

Le ministre des Enseignements Maternel et Primaire Karimou Salimane a au nom du gouvernement, remercié la Fondation de Moov Africa pour tous les efforts déployés en faveur de la promotion et du développement de l’éducation. « En concrétisant les engagements que vous avez pris depuis le 11 juin dernier, vous venez de démontrer à la face du monde que Moov Africa demeure un partenaire incontournable sur lequel le Bénin peut compter pour appuyer d’autres écoles avec ce type de joyau », a-t-il déclaré. Karimou Salimane a rassuré que son département continuera de jouer sa partition pour le renforcement du partenariat qui lie les deux institutions.

Les représentants du maire de la commune de Zè, du préfet de l’Atlantique ont aussi exprimé leur gratitude à l’endroit de la Fondation de Moov Africa. La communauté de Goulo Sodji et les bénéficiaires ont promis de faire bon usage des infrastructures.

La cérémonie d’inauguration du bloc de cantine a été aussi marquée par la remise de prix aux meilleurs écoliers de l’EPP Goulo Sodji. Après la coupure du ruban, le ministre Karimou Salimane, les responsables de Moov Africa, de PAM et les autorités ont procédé à la visite de l’ouvrage et à sa mise en service.

Akpédjé Ayosso

Quelques images de la cérémonie



