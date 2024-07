Modeste Kérékou lance les manifestations de la JAB, 2024

Les activités entrant dans le cadre de l’édition 2024 de la Journée de l’Artisan Béninois a été lancée, vendredi 19 juillet, par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Tihounté Kérékou à la Place du Souvenir (Cotonou).

Du 19 au 22 juillet 2024, la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin, sous la tutelle du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, organise la Journée de l’Artisan Béninois (JAB). Elle est célébrée le 22 juillet de chaque année, selon le décret N°2022-330 du 08 juin 2022.

Les manifestations officielles de cette édition se tiennent à la Place du Souvenir (ex Place des Martyrs). La particularité de la JAB 2024, c’est l’organisation d’un concours d’innovation et de créativité. 4 branches sur les 08 de la nomenclature des métiers de l’artisanat ont été identifiés pour ledit concours. Il s’agit de B1 : Agro-alimentaire, Alimentation et Restauration ; - B3 : Métaux, constructions métalliques, mécanique et électromécanique ; B4 : Bois et assimilés, mobilier et ameublement B8 : Artisanat d’art et décoration.

Un appel à candidatures a permis d’enregistrer 207 artisans à ce concours. 16 ont été sélectionnés par le jury à raison de 04 artisans par branche pour une exposition de 72 heures à la Place du Souvenir.4 lauréats seront primés le lundi 22 juillet à l’issue de l’exposition.

À l’occasion du lancement des manifestations, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Tihounté Kérékou a souligné l’importance de l’artisanat. Il n’a pas manqué de relever les actions du gouvernement Talon dans ce domaine.

A.A.A

20 juillet 2024 par ,