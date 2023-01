Message du Bloc Républicain face au drame routier du 29 Janvier 2023

MESSAGE DE ABDOULAYE BIO TCHANE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NATIONAL DU BLOC RÉPUBLICAIN FACE AUX DRAMES ROUTIERS DU 29 JANVIER 2023.

Cher(e)s compatriotes,

Face aux drames routiers de Dassa, d’Aplahoué, Natitingou et Lokossa qui ont frappés ce 29 janvier 2023 notre pays, le Bloc Républicain, par ma voix, n’a pas de mots, pas de pensées assez fortes, pas de prières salvatrices pour apporter soutien et réconfort aux familles frappées par l’inconcevable. Je veux simplement dire que je pense à ces familles endeuillées, pour qui la vie ne sera plus jamais la même.

Je témoigne toute ma sollicitude aux rescapés, blessés dans leurs chairs et leurs âmes, en souhaitant que tout le soutien nécessaire leur soit accordé pour les aider à surmonter cette terrible épreuve.

A l’heure où j’écris ces mots, il reste encore à déterminer l’ampleur exacte du drame, les noms de certaines victimes et certaines conséquences. Je veux donc dans ce contexte remercier et féliciter le Gouvernement et son Chef qui ont eu une prompte réaction en dépêchant sur place à Dassa une équipe ministérielle d’assistance immédiate.

À ceux aussi qui ont portés secours aux victimes, aux forces de sécurité, aux équipes médicales et à ceux qui maintenant doivent faire toute la lumière sur ces drames, j’adresse également mes remerciements.

A toutes les familles éprouvées par ces tragiques accidents de la circulation notamment à Parakou, Cotonou, Dassa, Aplahoue, Natitingou , et Lokossa J’exprime toute ma compassion et mes prières dans cette terrible épreuve.

Abdoulaye BIO TCHANÉ,

Secrétaire général national.

