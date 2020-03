Manu Dibango tué par Covid-19

L’artiste chanteur et compositeur camerounais, Manu Dibango n’est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 24 mars 2020 en France des suites de la pandémie du Covid-19. Ses obsèques sont prévues pour se dérouler dans la stricte intimité familiale, et les cérémonies d’hommage reportées à une date ultérieure.

Papy Groov était âgé de 86 ans.

F. A. A.

24 mars 2020 par