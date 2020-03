Les apprenants en congés dès le lundi prochain

Dans le but d’éviter la propagation du Covid-19 au Bénin, le Comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Coronavirus a décidé ce lundi 23 mars 2020 d’anticiper sur les congés de Pâques.

Préalablement fixée du vendredi 10 avril au mercredi 22 avril 2020, la période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est désormais du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus.

Les congés de Pâques ont été réaménagés compte tenu de la pandémie dont le nombre de sujets confirmés au Bénin est de 05. Les deux premiers cas sont un Burkinabé et une Allemande.

Les trois derniers cas annoncés ce lundi 23 mars par le ministre de la santé Bejamin Hounkpatin sont tous des ressortissants Ivoiriens résidant au Bénin.

