Les marchés fermés au Burkina-Faso

Le Burkina-Faso continue de prendre des mesures fortes pour limiter la propagation du Covid-19 sur son territoire. A travers un communiqué, le gouverneur de la région du Centre du pays annonce la fermeture de tous les marchés du mercredi 25 mars au vendredi 20 avril 2020.

Cette décision vient renforcer les mesures déjà prises par le Président du Faso, Rock Christian Kaboré, le 20 mars 2020.

Selon le communiqué du gouverneur de la région Centre, Sibiri de Issa Ouédraogo, ‹‹ les manifestations et/ou rassemblements de personnes dans les lieux et/ou endroits ouverts aux publics sont strictement interdits sur l’ensemble du territoire régional››.

Ainsi, l’organisation de baptême, mariages (officiel, religieux ou traditionnel) et tout autre évènement nécessitant un regroupement de public est suspendue.

Les bars, maquis et restaurants doivent être fermés au public. ‹‹ Leurs tenanciers doivent servir uniquement les plats et/ou boissons à emporter››, précise le communiqué.

A cela s’ajoute la fermeture des gros marchés et yaars de la commune de Ouagadougou et des communes rurales.

En ce qui concerne les cérémonies funéraires, les organisateurs devront veiller au respect des mesures sanitaires officielles et éviter un rassemblement grand public.

Le gouverneur de la région du Centre invite ses collaborateurs à veiller en toute responsabilité au respect strict de l’application de ces mesures.

Le pays des hommes intègres a déjà enregistré 4 décès liés à la pandémie du Covid-19 et 99 cas de personnes contaminées.

Akpédjé AYOSSO

24 mars 2020 par