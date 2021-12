MTN sème la joie au cœur des écoliers à Porto-Novo

Dans le cadre du projet ‘Y’ello Christmas in schools’, initié en ce « Mois de la Solidarité », la Fondation MTN a semé la joie dans le cœur des écoliers du 5e arrondissement de Porto-Novo. Jouets et vivres ont été distribués aux enfants ce mercredi 22 décembre 2021 au Complexe Scolaire Public de Ouando. La cérémonie a connu la présence du représentant de MTN Bénin Franck Yabi, du maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoty, son 3e adjoint et du Chef d’arrondissement.

Les bras chargés de cadeaux, la Fondation MTN a célébré la veille de la fête de nativité avec les enfants des écoles primaires publiques du 5e arrondissement de Porto-Novo à Ouando, Dowa, Tokpota, Djlado, Akonaboè et Louho. Le don de MTN est composé de vivres et jouets. C’est le Complexe Scolaire Public de Ouando qui a été à l’honneur. « Nous vous disons simplement merci. Soyez bénis et comblés davantage. Que les âmes de ces enfants vous protègent », a déclaré la directrice du complexe scolaire public Ouando, groupe B Blanche Bokey.

A l’orée de la nouvelle année 2022, elle a souhaité une bonne santé et plein succès à tous les employés de la société MTN.

Selon le représentant de la Fondation MTN, le but est d’apporter de la joie aux enfants des écoles situées dans les quartiers défavorisés en cette période festive. « Pendant ce mois de décembre, notre plus grand souhait est que personne ne soit exclue des moments de joie », a-t-il affirmé.

Franck Yabi a rendu un vibrant hommage à la directrice générale de MTN Bénin Uche Ofodile pour son leadership, au directeur de la Fondation MTN Jean-Claude Akogbéto et à toute l’équipe pour leur contribution à la réussite du projet.

Au cours de la cérémonie, les trois (03) meilleures filles du complexe scolaire public de Ouando ont été primées. Elles ont reçu un lot de livres et de dictionnaires.

Vêtu de rouge et de fourrure blanche, le Père Noël a procédé à la distribution des cadeaux aux dix (10) meilleurs écoliers.

La porte-parole des écoliers a remercié la Fondation MTN pour son geste de solidarité. « Nous sommes heureux et joyeux. Que cette joie jaillisse sur vos familles respectives et que l’’Éternel Dieu vous accompagne et vous aide afin qu’elle soit pérenne cette initiative », prie Merveille Adandohoudji.

Présent aux côtés des enfants, le maire de Porto-Novo a remercié la Fondation MTN qui a accepté célébrer la Noël non seulement avec les enfants du Complexe Scolaire Public de Ouando mais aussi avec ceux des autres quartiers du 5e arrondissement. « Depuis quelques années, MTN partage avec les enfants des consommateurs une partie de leur profit. Ce n’est pas toutes les entreprises qui font ça », a relevé Charlemagne Yankoty. Le maire a saisi l’occasion pour faire part des besoins de salles de classes, de mobiliers dans certaines écoles de la ville.

« Nous espérons que les années à venir, MTN en fera encore davantage et qu’il n’ait pas d’années où la fête de MTN n’impacte Porto Novo », a souhaité le maire de Porto-Novo. Il a félicité les trois meilleures filles primées et invité leurs camarades à leur emboîter le pas.

Akpédjé Ayosso.

Quelques images de la cérémonie

22 décembre 2021 par