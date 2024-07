MTN Bénin obtient 65 milliards FCFA de la BOAD et de Banque Atlantique Bénin

Un accord de financement syndiqué portant sur 65 milliards de francs CFA a été signé entre le réseau de communication mobile MTN Bénin (SPACETEL Bénin Sa) représenté par sa Directrice générale Uche OFODILE d’une part, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), représentée par son vice-président Moustapha BEN BARKA et la Banque Atlantique Bénin représentée par Ahmed N’DAW, le Directeur général. La convention a été signée entre les trois institutions, lundi 29 juillet 2024, à la Direction générale de MTN à Cotonou.

Le Projet de modernisation et d’extension du réseau de communication électronique mobile avec déploiement de la technologie 5G de MTN Bénin a bénéficié d’un prêt syndiqué d’un montant de 65 milliards de francs CFA. C’est grâce à l’appui de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et de plusieurs banques commerciales locales, notamment Société Générale, la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) et la BGFI Bank. Ensemble, ces institutions, menées par Banque Atlantique Bénin en tant que Chef de file et Arrangeur, ont mobilisé le financement total de 65 milliards FCFA, dont 30 milliards FCFA apportés par Banque Atlantique.

A la signature de la convention de financement, lundi 29 juillet 2024, la BOAD a exprimé sa joie de contribuer à la mise en œuvre d’un « projet ambitieux » qui vise à « transformer le réseau de MTN Bénin à travers : le renforcement et le développement des plateformes de services ; la modernisation, la densification et l’extension de son réseau de téléphonie mobile ».

« Avec ce projet, qui s’inscrit en droite ligne de son Plan Stratégique DJOLIBA 2021-2025, la BOAD réaffirme son engagement à soutenir la promotion et le financement des investissements productifs privés dans ses États membres. Pour la réalisation de ce projet, la BOAD met à la disposition de MTN Bénin un montant de 20 milliards de FCFA », a indiqué Moustapha BEN BARKA, le vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

La Banque Atlantique Bénin s’est dit fière de contribuer à l’accélération de la transformation numérique du Bénin, à la création de nouvelles opportunités économiques et au renforcement du positionnement du Bénin sur la scène internationale.

’

Ahmed N’DAW, le directeur général de Banque Atlantique Bénin, a souhaité que ce partenariat ouvre la voie à de nombreuses autres collaborations fructueuses.

Pour MTN Bénin, la collaboration avec les Banques permettra d’atteindre plusieurs objectifs.

« Ce financement nous permettra de continuer la transformation numérique du réseau et des systèmes existants sur l’ensemble du territoire national, en offrant à nos abonnés des services digitaux de nouvelle génération, plus rapides et plus performants », a indiqué Uche OFODILE, Directrice générale de MTN Bénin.

Réalisations prévues par MTN Bénin

Les investissements à réaliser portent sur : la reconfiguration de l’architecture et la mise à niveau fonctionnelle des plateformes de services dont le service de prépaiement, le service de mobile money et bien d’autres services à valeur ajoutée ; l’extension des capacités matérielles et logicielles des nœuds du sous-système cœur de réseau. MTN Bénin procédera également à l’extension et la densification du réseau d’accès radio, y compris l’intégration de la technologie 5G ; l’extension de la capacité des liens de transmission par faisceau hertzien et le déploiement d’un lien de transmission backbone par fibre optique ; la réalisation de travaux d’aménagement sur les sites radioélectriques à travers la transformation de sites indoors en site outdoors moins énergivores et le renouvellement des systèmes d’alimentation électrique de certains sites et la mise en œuvre d’un nouveau plan de numérotation à 10 chiffres.

Leader du marché des communications électroniques mobiles au Bénin, MTN entend renforcer sa position en améliorant la qualité de son réseau et offrant à sa clientèle une expérience utilisateur optimisée. Ceci à travers le projet.

La BOAD a recommandé au groupe MTN d’accroître les capacités de sa filiale du Bénin notamment à travers les investissements et l’élargissement du capital social.

Filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP), la Banque Atlantique Bénin a été désignée par MTN comme arrangeur principal mandaté (Mandated Lead Arranger, MLA) pour structurer, mobiliser et syndiquer le financement à moyen terme, en collaboration avec Atlantique Finance, la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) subsaharienne du Groupe.

La signature de convention de financement entre MTN Bénin, BOAD et Banque Atlantique Bénin intervient dans un contexte de célébration des 25 ans d’activités au Bénin du réseau de communication MTN.

M. M.

30 juillet 2024 par ,