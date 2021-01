MTN Bénin déterminé à offrir le meilleur de la téléphonie mobile

Les effets positifs de la modernisation du réseau se font de plus en plus ressentir. Depuis le 24 octobre 2019, à la suite de la signature de l’accord de partenariat avec la compagnie suédoise de réseaux et de télécommunications Ericsson, MTN réaffirme son engagement à offrir à la population béninoise le meilleur de la téléphonie mobile.

« Après un an de travaux, nous pouvons affirmer avec confiance que les travaux vont bon train conformément au calendrier du plan de modernisation », a déclaré Atul KATYAL, Directeur Technique de MTN.

En effet, MTN Bénin, étant à l’avant-garde d’un nouveau monde numérique, investit énormément dans les technologies que sont la 3G et la 4G.

En un laps de temps, près de 200 sites existants ont été modernisés. Ces efforts conjugués ont permis à MTN, leader des télécoms sur le marché béninois, d’apporter une nette amélioration au réseau avec la construction de 84 nouveaux sites 4G, 87 nouveaux sites 3G et 50 nouveaux sites 2G.

Conséquence, le taux de couverture de la population a augmenté de façon considérable en 3G et 4G. Un grand soulagement pour les populations du Bénin réparties sur une trentaine de communes.

A titre d’exemple, certains quartiers de Cotonou, de Porto-Novo, de Sèmè-Kpodji, les localités de Tan (Commune de Zagnanado), Kpassa (Commune de Parakou), Kinnoukpanou (Commune de Tchaourou), Sompérékou (Commune de Banikoara), Djohounta (Commune de Bohicon), Alafia (Commune de Savè), Sekegourou (Commune de Natitingou), Kpanrou (Commune d’Abomey-Calavi), Atchannou (commune d’Athiémé), Ologo (Commune d’Adja-Ouèrè), Donwari (Commune de Kandi), Djavi (Commune d’Adjarra), Thio (commune de Glazoué), Tékparou (commune de Tchaourou), Kpataba (Commune de Savalou), Sanson (Commune de Tchaourou), Yaoui (Commune de Ouessè), Tamarou (Commune de N’dali) ont, non seulement, vu le réseau se renforcer, mais aussi goutent aujourd’hui aux délices du haut débit tels que l’accès illimité à l’information, des sites d’éducation et des programmes de divertissement.

Par ailleurs, pour cette année 2021, il est prévu, dans le plan de déploiement, l’extension du réseau dans plusieurs autres villages du Bénin.

« A travers ce projet, MTN Bénin s’emploie à rendre son réseau encore plus performant afin de doter les grandes agglomérations du haut débit et ainsi conserver le titre de la connexion internet la plus rapide du Bénin »

, a déclaré Jean Christophe BOBDA, Directeur Commercial de MTN.

Commentant sur l’état d’avancement du plan de modernisation, Uche OFODILE, la Directrice Générale de MTN Bénin affirme que « MTN Bénin croit fermement en la nécessité pour nos populations de vivre les avantages d’une vie moderne et connectée.

« C’est pourquoi, nous nous évertuons à faire en sorte que la modernisation de notre réseau garantisse à chaque abonné une expérience client hors du commun, et qui balise le terrain pour la 5G. », a-t-elle ensuite souligné.

M.H.



21 janvier 2021 par