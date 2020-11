Louis Vlavonou, une candidature qui va surprendre

S’il y a une candidature qui va surprendre à la prochaine élection présidentielle au Bénin, c’est bien celle de Louis Vlavonou. Le président de l’Assemblée nationale pourrait être dans le starting block des candidats à la présidentielle de 2021. Des citoyens travaillent en sourdine à l’effet d’inviter le chef du parlement béninois à briguer la magistrature suprême.

De sources dignes de foi, plusieurs rencontres et échanges secrets ont déjà eu lieu à l’effet de porter Louis Vlavonou à la prochaine présidentielle. Pour les initiateurs de ces manœuvres dont le président de la 8ème législature reste pour l’heure non informé, Louis Vlavonou étant ‘’le parrain des Parrains’’ devrait normalement bénéficier du soutien de ses collègues députés. Une autre récupération de la question du parrainage pourrait-on dire.

La question pour l’heure est de savoir si Louis Vlavonou va céder à cette demande de certains de ses militants. L’autre question fondamentale est de savoir si une telle ambition peut avoir l’avis favorable du parti Union Progressiste (UP) auquel il appartient.

Un feed-back sur les candidats aux élections présidentielles depuis le Renouveau démocratique permet de se rendre compte que de tous les hommes qui ont occupé le poste de président de l’Assemblée nationale, seul Mathurin Nago, n’a jamais été candidat à une élection présidentielle. Tous les autres, Adrien Houngbédji, Bruno Amoussou, Antoine Idji Kolawolé, ont tous été candidats à une élection présidentielle au Bénin.

Pour la présidentielle de 2021, le parti Bloc Républicain (BR), une des deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle a déjà porté son choix sur le président Patrice Talon. L’UP, le plus grand parti politique au Bénin, et un soutien important du président de la République n’a pas encore désigné son candidat. Ira-t-elle dans la même direction que le BR ? Va-t-il porter une candidature comme celle de Louis Vlavonou ? Des interrogations qui trouveront de réponses à l’approche du scrutin.

F. A. A.

11 novembre 2020 par