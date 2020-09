Louis Vlavonou lance un nouvel ouvrage lundi

Le lundi 21 septembre prochain, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou va procéder au lancement de son ouvrage intitulé ‘’Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin’’. L’annonce a été faite à travers une publication sur sa page Facebook.

A travers son nouvel ouvrage, le chef du parlement béninois entend partager avec les Béninois, les expériences capitalisées durant toute sa carrière de douanier, et surtout durant ses 25 années dans l’enseignement du contentieux douanier à l’Ecole Nationale des Douanes du Bénin.

« Le droit communautaire ne légiférant pas en matière contentieuse, il laisse à chaque Etat le soin de réprimer les infractions en fonction de ses spécificités », a écrit Louis Vlavonou.

‘’Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin’’, souligne-t-il, se veut un outil essentiel dans l’exercice professionnel des agents de douanes pour qui l’importance de la maîtrise des divers mécanismes et procédures de gestion des contentieux douaniers, n’est plus à démontrer.

F. A. A.

10 septembre 2020 par