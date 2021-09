Louis Vlavonou au sommet de Vienne

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, participe à la 5e Conférence Mondiale des Présidents de Parlement à Vienne, capitale de l’Autriche.

Louis Vlavonou participe aux travaux de la cinquième Conférence mondiale des Présidents de Parlement. Le président de l’Assemblée nationale du Bénin donne ce mardi 07 septembre 2021 une communication portant sur le thème « Vers un nouveau pacte social mondial pour l’égalité des sexes ». Il va présenter le cadre juridique et les efforts fournis par le Bénin pour favoriser aux femmes l’exercice de leurs droits civils, économiques et sociaux.

En raison du Covid-19, le premier volet de la 5e Conférence mondiale des Présidents de Parlement a eu lieu les 19 et 20 août 2020 en ligne.

Le volet présentiel se tient les 7 et 8 septembre 2021 à Vienne (Autriche) sur le thème : « Les dirigeants parlementaires au service d’un multilatéralisme plus efficace qui assure la paix et le développement durable pour les citoyens et la planète ».

La Conférence mondiale des Présidents de Parlement se tient tous les cinq ans. Elle est organisée en coopération avec l’ONU dans le but de renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale.

