Loto Popo Fc recrute deux défenseurs

Les champions du Bénin ont signé des contrats avec deux joueurs, vendredi 23 juillet 2021. C’est dans les locaux de la Loterie nationale du Bénin.

Olympe Gantin, 29 ans, défenseur central, va jouer au sein de l’équipe de Loto-Popo Fc jusqu’en 2023. Le joueur a signé avec le club champion du Bénin, le vendredi 23 juillet 2021. « C’est avec une grande joie que je signe ici. Le club est champion. Nous avons la Ligue Africaine des Champions à disputer. Je vais aider l’équipe et je peux vous dire qu’on ne fera pas piètre figure », a confié Olympe Gantin, défenseur nouvellement recruté. Il a joué au Burkina-Faso, en Afrique du Sud et au Sénégal.

Sanni Mama Bah Yere a également signé, vendredi 23 juillet 2021, avec Loto-Popo Fc. Le défenseur de 29 ans évoluant en position de latéral gauche dit connaître les ambitions du club et travaillera pour que le Bénin soit dignement représenté à la ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (Caf).

M. M.

24 juillet 2021 par