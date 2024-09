Loko sollicite l’appui du Parlement pour les réformes dans la presse

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Edouard Loko était au cabinet de Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale ce vendredi 20 septembre 2024. Il a souhaité au cours de la visite qui s’inscrit dans le cadre de la tournée auprès des autres présidents d’institutions, l’accompagnement du Parlement pour sa mission à l’HAAC.

Edouard Loko au cabinet de Louis Vlavonou ce vendredi 20 septembre 2024 pour une visite de courtoisie. L’objectif de la visite selon sa déclaration, est de saluer le président de l’Assemblée nationale, et « recueillir ses bénédictions ». « On se connait et le président me fait l’honneur d’une vieille amitié. Faites-moi confiance à la fin de mon mandat, l’église sera vraiment au milieu du village et le président m’a dit toute sa disponibilité à nous accompagner puisque l’Assemblée nationale, c’est des lois. Donc, c’est l’accompagnement législatif et j’ai l’intention d’en user et d’en abuser », a déclaré le président de l’institution de régulation des médias au Bénin.

Avant l’Assemblée nationale, Edouard Loko était au Conseil économique et social (CES), à la Cour constitutionnelle, et à la Cour suprême.

