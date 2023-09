Liste des candidats présélectionnés au concours à l’IGF

Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publique la liste des personnes présélectionnées à la suite des vérifications et contrôles des jurys de délibération du concours de recrutement de quinze (15) auditeurs à l’Inspection Générale des Finances, session des samedi 09 et dimanche 10 septembre 2023.

Les personnes présélectionnées sont invitées le samedi 07 octobre 2023 à 8 heures précises au Lycée Technique F. M. Coulibaly de Cotonou pour l’épreuve « synthèse de dossier » au titre de la seconde phase du concours.

LISTE DES CANDIDATS PRESELECTIONNES

Candidats Informaticiens : Fonctionnaires de l’Etat

1- KPADONOU Sénakpon Rémi

2- ALABI Sègbézoun Marc Yves Raoul

Candidats non Informaticiens : Fonctionnaires de l’Etat

1- SAKPOLIBA Codjo Norbert Esdras

2- AVAHOUNDJE Fiacre Jésugnon Judicaël

3- ZINSOU Kokou Marc

4- DOSSOU Gonzalès Carlos

5- AHANDE Irénicaché Nicolas

6- ADJIBOLA Ganiatou Carole

7- HODONOU Vignon Dodji Sourou

Candidats non Informaticiens : Non Fonctionnaires de I’Etat

1- NOUDEHOUSSEA Fernando Prudence

2- ZOUNKPEGANDJI Tonankpon Gratien

3- SAVOEDA Finagnon Florent

4- DAVITO Sotomè Petit-Martin

5- TCHANVOEDOU Aniouvi Prosper

6- LEDEWA Léonard

7- AGADJO Oluwa Tchègoun Marcelin

8- ZINSOUDJE Wilfrid

9- KAKANAKOU Macaldo Donald

10- KPODONOU Janvier Nicolas

11-AVOCETIEN Dona Azarias

12-ALITONOU Nephtali

28 septembre 2023 par ,