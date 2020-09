Lionel Zinsou salue les prouesses réalisées dans l’agriculture

Dans un entretien sur RFI, l’ex premier ministre et candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou a salué les efforts du Bénin dans le domaine de l’agriculture.

Le Bénin dans le secteur agricole a fait « une démonstration » à laquelle personne ne s’attendait vraiment, a confié Lionel Zinsou.

« En 04 ans, la production de coton a doublé, on est devenu le 1er pays producteur de coton en Afrique de l’ouest qui joue un rôle dans le monde au niveau mondial dans ce domaine. On a augmenté les surfaces, les productivités, et les rendements », a-t-il félicité. Autant de prouesses qui correspondent selon lui, « à de l’enrichissement réel des paysans béninois ».

L’agriculture étant « le premier client, le premier fournisseur de tous les autres secteurs », cela a eu « des effets d’entraînement qui ont d’ailleurs compensé le taux de croissance », a souligné l’ex premier ministre de Boni Yayi évoquant la fermeture des frontières au Nigéria.

A en croire l’ancien premier ministre, « ce que les gens ne voient pas toujours, c’est qu’on a la même progression sur le maïs, le manioc, l’ananas, l’anacarde ». Ce qui, souligne-t-il, a fait le taux de croissance du Bénin.

Tout en affirmant sa démarcation « du jugement de l’opposition », Lionel Zinsou précise qu’en vérité, « c’est le travail des paysans béninois, de tous les secteurs qui y concourent ». « Je pense que c’est une économie qui progresse, très régulièrement depuis une quinzaine d’années de façon assez saine. Je pense que l’environnement des affaires ne se dégrade pas, je pense qu’au total, la seule question que nous partageons avec tous les pays de notre région, l’UEMOA dans son ensemble va mieux que l’ensemble de l’Afrique », a expliqué le banquier d’affaires.

Candidat à la présidentielle de 2016 sous les bannières des FCBE, Lionel Zinsou malgré son appartenance à l’opposition béninoise, reconnaît les prouesses de son challenger Patrice Talon au second tour.

Un acte fort et de courage qui doit servir d’exemple aux autres acteurs politiques qui font des critiques acerbes à l’endroit du gouvernement.

F. A. A.

