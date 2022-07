Lionel Talon ne remplit pas les critères d’éligibilité à la présidence de la FBF

Lionel Talon et le ministre des sports, Oswald Homéky ne peuvent être candidats au poste de président de la Fédération béninoise de football (FBF). Et pour cause, ils sont inéligibles au regard des dispositions de l’article 35.4-c des statuts de la FBF.



L’élection des nouveaux membres du Comité exécutif de la FBF est prévue pour le 20 août prochain. D’ores et déjà, des voix s’élèvent pour susciter des candidatures. C’est le cas de l’AS-JAB qui suscite la candidature de Lionel Talon, le fils du président de la République. D’autres encore annoncent la candidature du ministre des sports, Oswald Homéky.

Selon les dispositions de l’article 35.4-c es statuts de la FBF, tout candidat au poste de président doit être membre du bureau dirigeant d’un club ou d’une association affiliée à la FBF depuis au moins trois ans.

Une disposition que ne remplissent pas Lionel Talon encore moins l’actuel ministre des sports, Oswald Homéky. Ils n’ont pas encore bouclé trois ans au sein du bureau dirigeant d’un club ou d’une association affiliée à la FBF. Par conséquent, ils ne sont éligibles pour le poste de président de la Fédération béninoise de football.

F. A. A.

14 juillet 2022 par ,