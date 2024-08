Les travaux évoluent au carrefour Vêdoko

Pour réduire la congestion et fluidifier la circulation à Cotonou, le gouvernement béninois a prévu la construction d’un échangeur au carrefour Vêdoko. Des travaux sont en cours depuis plusieurs mois.

La mise en œuvre du projet de construction de l’échangeur du carrefour Vêdoko se poursuit à Cotonou. Depuis quelques mois, les entreprises procèdent à la libération des emprises pour le démarrage proprement dit des travaux de construction de l’échangeur du carrefour Vêdoko à Cotonou. Ces travaux concernent entre autres le déplacement des réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunication. Sur ce site, c’est la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) qui assure la gestion administrative, financière et comptable ainsi que la gestion technique des travaux de déplacement du réseau d’eau de la SONEB ». Quant à la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN), elle est chargée du déplacement du réseau de télécommunications.

Dans le cadre de cet important projet d’infrastructure, le Bénin a obtenu 18 milliards de FCFA auprès du Japon. La construction de cette infrastructure va favoriser une meilleure qualité de vie dans la ville de Cotonou et dans sa banlieue tout réduisant le temps d’attente des usagers de la route d’environ. L’infrastructure permettra aussi de renforcer la logistique et la croissance industrielle au Bénin et en Afrique de l’Ouest. L’ouvrage est réalisé conjointement par des entreprises béninoises et japonaises.

Les axes carrefour Toyota - Etoile Rouge ; carrefour Toyota – carrefour Cadjèhoun - Place du Souvenir et autres axes seront aussi réfectionnés dans le cadre du projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou.

13 août 2024