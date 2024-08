Les travaux démarrent au carrefour Tokplégbé lundi

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé le démarrage des travaux au Carrefour TOKPLEGBE pour lundi 12 août 2024 en ce qui concerne l’aménagement des déviations et lundi 19 août pour les travaux de reconfiguration dudit carrefour.

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux du projet de réhabilitation des voies d’Accès et de Traversées de Cotonou, la Direction Générale de la SIRAT, Maitre d’Ouvrage Déléqué, informe les usagers de l’axe Cotonou - Porto Novo ainsi que les riverains du Carrefour TOKPLEGBE que la chaussée sera réduite aux abords du carrefour TOKPLEGBE afin de permettre le démarrage des travaux de reconfiguration dudit carrefour.

A cet effet, les anneaux du giratoire seront fermés et l’ilot central sera aménagé provisoirement pour un passage direct du trafic.

Les travaux d’aménagement de la déviation auront lieu du lundi 12 août 2024 au lundi 19 août 2024.

Après cette première phase d’aménagement de la déviation, les travaux de reconfiguration du carrefour démarreront du lundi 19 août 2024 au dimanche 20 octobre 2024.

Des déviations…

Durant cette période. Il est recommandé aux usagers d’emprunter les voies de déviation qui seront indiquées pour la circonstance par des panneaux d’informations déployées dans la Zone des travaux. La continuité du trafic sera ainsi assurée au niveau du carrefour TOKPLEGBE. Toutefois, la SIRAT SA recommande aux usagers de l’axe Cotonou-Porto Novo en particulier les camions poids lourds d’emprunter l’itinéraire Carrefour Sobébra - Ciné concorde - Carrefour Agblangandan.

Les usagers de ces axes sont invités à faire preuve de prudence et à respecter les indications des panneaux de signalisation pour votre sécurité.

La SIRAT SA remercie tous les usagers de la route pour leur compréhension et leur collaboration, et les rassure de sa volonté à mettre tout en œuvre pour leur garantir de meilleurs services, a indiqué un communiqué de la Direction générale en date du 06 août 2024.

6 août 2024 par ,