Les taux à appliquer dès décembre 2022

Suite à la rencontre avec les partenaires sociaux mardi 06 décembre 2022, le gouvernement a retenu ce mercredi en Conseil des ministres, les taux à appliquer en vue de la valorisation des salaires des agents de l’Etat. Comme suggéré par le gouvernement lors des négociations avec les partenaires sociaux, les plus bas salaires ont été les plus revalorisés. Les pourcentages ci-après ont été appliqués

Dans le secteur de la santé.

– Agent d’entretien des services de santé (56 à 32%) du revenu actuel net,

– Sage-femme (51 à 29%) ;

– Infirmier breveté (34 à 22%) ;

– Contrôleur d’action sanitaire (27 à 15%) ;

– Inspecteur d’action sanitaire (22 à 11%) ;

– Technicien de laboratoire (28 à 16%) ;

– Médecin 11 à 10% selon qu’il est hospitalier ou non hospitalier.

Pour les forces de défense et de sécurité

– Fonctionnaire de police de 2ème et 1ère classes, (34 à 23 %) ;

– Sous-officier subalterne (23 à 16%) ;

– Sous-officier supérieur (18 à 12%) ;

– Officier subalterne (21 à 10%).

– Militaire du rang (46 à 22%) ;

– Sous-officier subalterne (23 à 16%) ;

– Officier subalterne (21 à 10%).

Dans le secteur de l’éducation

– Instituteur adjoint (49 à 33%) ;

– Instituteur (34 à 12%) ;

– Elève instituteur (34 à 25%) ;

– Conseiller pédagogique (16 à 12%) ;

-Inspecteur (12 à 10 %).

– Professeurs adjoints ou certifiés des lycées et collèges, (25 à 11% et de 22 à 10%).

– Conseiller pédagogique du secondaire (22 à 11%) ;

– Elève professeur certifié (26 à 16%) ;

Elève professeur adjoint (29%) ;

– Instituteur de l’enseignement technique (31%).

Les salaires les plus élevés, toutes catégories confondues, connaîtront des augmentations de 12 à 3%.

Ces mesures entrent en vigueur dès ce mois de décembre 2022 et représenteront, dès la première année d’application, un effort financier de plus de 60 milliards de FCFA sur la masse salariale, précise le Conseil des ministres.

7 décembre 2022 par ,