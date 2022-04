Les structures de microfinance et de collecte autorisées au Bénin

Le Ministère de l’Économie et des Finances à travers l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) a rendu publique la liste des structures agréées pour l’exercice des activités de microfinance et de collecte de l’épargne publique en République du Bénin à la date du 28 février 2022. C’est à l’issue d’un processus d’étude et de validation des demandes d’autorisation que les agréments ont été délivrés aux structures concernées.

LISTE DES STRUCTURES AGREEES EN TANT QUE SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES (SFD) OPERANT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

12 avril 2022 par ,