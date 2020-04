Les réjouissances populaires interdites dans le Mono

Aucun regroupement ne sera toléré en cette période de la fête de Pâques dans le département du Mono. Le préfet Comlan Sèdzro Zinsou l’a formellement interdit en raison de la pandémie du Coronavirus dont le Bénin est victime avec 35 cas selon les chiffres officiels du gouvernement.

La fête de Pâques selon le préfet, est souvent l’occasion de la célébration de fêtes identitaires dans certaines communautés du Mono, et induisent « généralement d’importants mouvements de foules et de grands rassemblements de personnes résidant sur le territoire national ou provenant de l’étranger ».

Dans le respect des mesures prescrites par le gouvernement, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 02 Avril 2020 portant suspension des manifestations à caractère sportif, culturel, religieux, festif et politique, les regroupements de personnes sont interdits sur toute l’étendue du territoire du département, a rappelé Comlan Sèdzro Zinsou.

Tout en exhortant les populations au respect des mesures prescrites, le préfet a précisé que « les forces de défense et de sécurité sont instruites à l’effet de disperser et ou d’appréhender tous contrevenants ».

F. A. A.

