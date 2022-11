Les réformes, programmes et projets communautaires en évaluation à Cotonou

Le directeur de Cabinet du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Orou Hermann Takou a procédé, ce lundi 07 novembre 2022, au lancement des travaux de la 8e édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA. La cérémonie a eu lieu à la Direction Générale des Impôts en présence du représentant résident de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) au Bénin Yawovi Batchassi, des experts de la Commission de l’organisation, et des représentants des ministères sectoriels.

Phase technique de la 8e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Bénin. La rencontre se déroule du 7 au 09 novembre 2022 à la Direction générale des Impôts. Les travaux sont consacrés à l’évaluation de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires en 2022 au Bénin et l’état de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue 2021. Selon le représentant résident de l’UEMOA au Bénin Yawovi Batchassi, la revue annuelle instituée par Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) du 24 octobre 2013, est un dispositif institutionnel d’accélération de l’harmonisation des législations nationales.

« Les sept (07) précédentes éditions de la revue ont suscité un engouement et une forte adhésion des Etats membres. Elles ont permis de dynamiser le dispositif national de suivi de la mise en œuvre des textes communautaires, tant sur le plan de leur transposition que de leur application effective », a affirmé Yawovi Batchassi.

Au cours des travaux de la 8e revue annuelle, poursuit-il, « les deux parties vont échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord au cours de l’atelier régional tenu à Abidjan du 18 au 22 juillet 2022, afin de ressortir la performance réalisée par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires ».

« La présente revue annuelle capitalisera également sur l’atelier national d’auto-évaluation, tenu du 17 au 19 août 2022 à Bohicon sur les réformes communautaires ainsi que la revue de portefeuille des programmes et projets communautaires tenue les 12 et 13 octobre 2022 à Cotonou avec vos contributions », a ajouté le représentant résident de l’UEMOA au Bénin. M. Yawovi Batchassi. a salué les efforts constants des autorités du Bénin pour le respect sans faille de ce noble engagement.

127 textes et 9 programmes et projets

La revue annuelle traduit la volonté manifeste des plus hautes autorités de la Communauté de faire de l’intégration régionale une réalité tangible. Selon le directeur de Cabinet du ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances du Bénin, Orou Hermann Takou, « le Bénin à travers l’axe stratégique 3 pilier 2 de son programme d’action 2021-2026 a mis résolument l’accent sur le renforcement du cadre macroéconomique et l’intégration régionale ».

« Je voudrais vous témoigner de l’attachement du chef de l’Etat Patrice Talon au suivi de la mise en œuvre des directives communautaires et à l’atteinte de tous les objectifs de l’Union pour le compte de notre pays », a déclaré Orou Hermann Takou. Il a souhaité que les travaux se déroulent dans une ambiance conviviale empreinte d’assiduité et d’abnégation afin de permettre au Bénin de réaliser un score significatif dans l’évaluation des réformes, politiques, programmes et projets communautaires.

Les experts vont évaluer la mise en œuvre de 127 textes (gouvernance économique et convergence (25 textes), marché commun (43), réformes sectorielles (59)) ainsi que 9 programmes et projets.

« Je peux vous rassurer que le Bénin s’est bien préparé à cet exercice. Nous avons sur instruction du ministre d’Etat fait une auto-évaluation, il y a quelques mois, et les conclusions sont très encourageantes. A la fin de cet exercice, le Bénin qui s’est fait toujours illustrer comme le meilleur élève de la sous-région va réitérer encore sa position », a indiqué le co-président de la 8e revue annuelle, Armand Soton, directeur de l’Intégration économique régionale au Ministère de l’Economie et des Finances.

Les travaux de cette session seront sanctionnés par l’adoption et la signature du Mémorandum de la 8e revue annuelle.

7 novembre 2022 par ,