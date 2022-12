Les populations de Savè expriment leur engagement en faveur de la paix

La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata est en tournée dans le département des Collines. Seul message aux populations de cette région du pays en cette période électorale, la préservation de la paix. Au cours d’une rencontre avec acteurs communautaires à Savè lundi 12 décembre 2022, elle a invité les populations à la culture de la paix et de tolérance.

Les périodes électorales sont des moments sensibles au cours desquels il faut cultiver les valeurs de paix et de tolérance. La vice-présidente de la République a entamé à cet effet, une tournée dans le département des Collines. A l’étape de Savè, Mariam Chabi Talata a échangé avec les acteurs communautaires de cette localité du Bénin, théâtre de violences aux élections législatives de 2019. « La violence électorale, c’est conjuguée au passé à Savè. Il n’y aura plus jamais ça », a rassuré le maire au nom de ses administrés lors de la séance d’échanges. Denis Oba Chabi a invité les populations à la communion, à la fraternité et à la tolérance.

La vice-présidente de la République a exhorté les populations à éviter la violence en période électorale car, fait-elle savoir, l’on ne saurait évaluer les conséquences. « Une mère qui perd son enfant, on dit qu’avec le temps, on oublie. Il y a des choses qu’on n’oublie jamais, il y a des décès dont on n’arrive vraiment pas à faire le deuil », a fait observer Mariam Chabi Talata. Raison pour laquelle l’on doit éviter la violence en période électorale, a-t-elle insisté fière de la dynamique au niveau de toute la commune pour « conjuguer ce spectre négatif là au passé ».

Après Savè, Mariam Chabi Talata est annoncée à Bantè et à Tchaourou pour le même exercice.

