Les modalités de paiement des rappels des travailleurs

Le Ministère de l’Economie et des Finances a rappelé dans un communiqué en date du 15 juin 2022 les nouvelles modalités de paiement des rappels sur salaires aux agents de l’Etat en activité.

L’apurement des arriérés de l’Etat béninois vis-à-vis des agents permanents est effectif depuis 2016 où le gouvernement du président Patrice Talon des efforts. Face à l’accroissement du flux de rappels reçus chaque mois avec l’accélération des réformes de dématérialisation dans la gestion des carrières des agents publics, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a rappelé les règles de gestion en vigueur dans le cadre du paiement des rappels sur salaire des agents de l’Etat.

Il s’agit de la libération progressive du stock de rappel en attente suivant le principe « First in-First out (FIFO) » ; le paiement de l’intégralité au moment du constat du changement du salaire pour les actes liquidés à compter d’avril 2022 », a indiqué le communiqué du MEF en date du 15 juin 2022.

LIRE LE COMMUNIQUE DU MEF

