Les jeunes parlementaires mobilisés pour la vaccination

Combattre les fausses informations et encourager à la vaccination contre le coronavirus sont les deux engagements pris par la mandature actuelle du parlement des jeunes. C’est à l’issue d’une rencontre d’échanges tenue samedi dernier avec le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

La désinformation est l’ennemie à combattre pour l’augmentation du nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19. Le parlement des jeunes s’est engagé à envoyer des ambassadeurs (85) sur le terrain pour sensibiliser sur la bonne information autour de la Covid-19. Les jeunes parlementaires ont pris cette décision à l’issue d’une rencontre d’échanges tenue, samedi 11 décembre 2021, à Azalai Hôtel de Cotonou avec le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. En compagnie des représentants résidents de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’UNICEF, le ministre de la santé et les jeunes parlementaires ont échangé de ‘’bonnes informations’’ relatives à la vaccination.

Ils entendent rallier le maximum de jeunes à la cause vaccinale.

