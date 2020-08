Les inscriptions des anciens joueurs prennent fin ce mercredi

Par un communiqué en date du jeudi 20 août 2020, le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football Claude Paqui invite les anciens internationaux ayant effectivement joué en sélection nationale A du Bénin (Dahomey) à s’inscrire pour bénéficier des fonds de la Covid-19 alloués à la Fédération Béninoise de Football (FBF) par la FIFA.

Les joueurs concernés sont invités à aller s’inscrire au Siège de la FBF dans le registre ouvert à cet effet. Ils doivent donner leurs noms et prénoms, équipes jouées avant d’être appelé en sélection, les années de sélection et matches officiels joués et leurs lieux de déroulement ainsi que les noms et prénoms des différents sélectionneurs. Les joueurs peuvent également communiquer leurs informations par Whatsapp aux numéros 96 34 33 33 ou 97 98 62 41. La date limite des inscriptions est fixée au mercredi 26 août 2020 à 12 heures précises.

A.A.A

24 août 2020