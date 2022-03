Les inscriptions aux CEAP et CAP ouvertes dès le 25 mars

Les enseignants des écoles maternelles et primaires publiques et privées désireux de prendre part aux épreuves écrites des examens professionnels du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP), et du Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) session du samedi 30 juillet 2022 peuvent s’inscrire. Le registre des inscriptions à ces deux examens est ouvert dans les directions départementales des enseignements maternel et primaire (DDEMP) le 25 mars 2022 à 08 heures et sera définitivement clôturé le 22 avril 2022 à 17 heures précises.

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, à travers un communiqué radiodiffusé en date de ce mardi 22 mars 2022 a porté l’information à la connaissance du public.

Le communiqué du ministre

