Les informaticiens du MEF identifient leurs responsabilités face aux menaces de cybersécurité

La 4e édition du séminaire Team Bulding de la Direction des Systèmes d’Information du ministère de l’Economie et des Finances a eu lieu vendredi 9 décembre 2022. Elle a réuni à la salle de conférences de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, les informaticiens dudit ministère.

Retraite des informaticiens du MEF Team-Bulding et Performance. A l’occasion de cette 4e édition, les participants ont réfléchi sur leurs « Responsabilités individuelles et collectives face aux menaces de cybersécurité ». « Notre pays est dans une phase accrue de digitalisation et il ne se passe pas un jour sans qu’on ne parle de cyberattaque », a affirmé Alain Ahounou, Directeur des systèmes d’information (DSI) du ministère de l’Economie et des Finances. A l’en croire, le thème de l’édition 2022 vient à point nommé dans un contexte où « depuis février 2022, le monde de la cybersécurité est entré dans l’ère de la guerre hybride, avec la Russie qui a lancé des attaques à la fois physiques et numériques contre l’Ukraine ». Cette situation a occasionné une recrudescence des cyberattaques visant aussi les institutions africaines. Des hackers se sont infiltrés dans les données numériques de la Direction générale des impôts du Mali, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal, la Banque Centrale de Gambie etc. « Notre ministère également, a déjà fait face à plusieurs reprises à quelques attaques ciblées. Avec le Datacenter que nous gérons, nous avons les responsabilités de données régaliennes au-delà des finances publiques », a déclaré Alain Ahounou.

Jusqu’à récemment, poursuit-il, la préoccupation majeure en matière de cyberdéfense dans nos administrations concernait les logiciels malveillants suivis par les attaques de phishing. « Il est dorénavant capital de dépasser cette démarche centrée sur la prévention du risque pour déployer une stratégie globale de cyber résilience », a relevé le Directeur des systèmes d’information (DSI) du MEF. Avec l’appui du Pôle numérique de l’ASIN (Agence des Systèmes d’Information et du Numérique), la Direction des Systèmes d’information du ministère de l’Economie et des Finances a élaboré le Plan d’action pour la Cyber-résilience des Finances Publiques (PACFP). En organisant ce séminaire, l’objectif de la Direction des Systèmes d’Informatisation est de « sensibiliser l’ensemble des fonctionnaires à la bonne hygiène informatique, faire en sorte que le Bénin soit un pays totalement sécurisé en matière de digital ».

Le capitaine Miguel Sossouhounto du département cybersécurité et investigation de l’ASIN a fait le bilan des actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité numérique. Adoptée en mai 2020, la stratégie issue du code du numérique a pour but de créer un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante. Elle est déclinée en 5 axes stratégiques et 47 projets pour une période de 3 ans. « La protection des Systèmes d’information et des infrastructures critiques est l’un des axes où nous avons été le plus performant. 50 % des projets réalisés, 25% en cours, 17 % non démarrés et 8% abandonnés », informe Miguel Sossouhounto.

Des efforts ont été aussi faits dans la mise en œuvre des projets relatifs à la lutte contre la cybercriminalité et développement du cadre juridique et réglementaire ; le développement des compétences et de la culture de la sécurité numérique ; la promotion de la confiance numérique ; la coordination nationale et coopération internationale. Au cours du séminaire, les informaticiens du MEF ont aussi échangé sur le Plan d’action pour la cyber-résilience des Finances Publiques, les actions à mener au quotidien au sein de leurs entités pour faire face aux menaces de cybersécurité etc. Outillés, les participants sont appelés au terme du séminaire à sensibiliser leurs collègues.

Akpédjé Ayosso

9 décembre 2022 par