Les importations et exportations du Bénin en baisse

Les importations et exportations vers et en provenance de la CEDEAO ont chuté au 3e trimestre 2020 selon les chiffres officiels publiés le 16 janvier 2021.

Selon le bulletin de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), les importations du Bénin en provenance des pays de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au 3e trimestre de 2020 ont baissé de 28,6% par rapport au trimestre précédent.

Les principaux fournisseurs du Bénin sont notamment le Togo, le Nigeria et la Côte d’Ivoire.

Le bulletin de l’INSAE indique que le Togo occupe la première place au troisième trimestre 2020 dans l’espace CEDEAO. Ce pays regroupe 49,5% de la valeur totale des acquisitions de biens en provenance de la zone économique.

Les principaux produits achetés au Togo sont entre autres, le bitume de pétrole, l’huile de palme et ses fractions, les huiles de pétrole et les bières de malt.

Le Nigeria occupe la deuxième place devant la Côte d’Ivoire, troisième.

Quant aux exportations vers la CEDEAO, elles ont chuté de 49,2% s’établissant à 8,4 milliards de FCFA au 3e trimestre de 2020 contre 16,4 milliards de FCFA au trimestre précédent.

Le Niger, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Nigeria et le Burkina Faso sont les principaux clients.

« Le Niger ayant occupé la quatrième place au deuxième trimestre se positionne en tête du peloton au troisième trimestre de l’année 2020, totalisant 37,2% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur dans l’espace CEDEAO », indique l’INSAE. Les biens exportés vers ce pays sont notamment les ciments hydrauliques et les sucres de canne ou de betterave.

La Côte d’Ivoire garde le deuxième rang avec 18,2% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur avec des produits comme les tissus de coton.

Le Togo gagne trois places par rapport au trimestre précédent et se classe au troisième rang au trimestre sous revu.

Le Nigéria perd une place et occupe la 4e position.

Le Burkina Faso perd la tête du peloton par rapport au trimestre précédent et se retrouve à la cinquième place avec une part de 10,8% de la valeur des ventes des produits béninois à l’extérieur.

17 janvier 2021 par