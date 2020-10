Les enquêteurs tentent de situer les responsabilités

Les auditions dans l’affaire de détournement de deniers publics à la Direction générale des impôts (DGI) se poursuivent. De sources proches de la commission d’enquête, Carlos Adohouannon ne serait pas seul responsable de la disparition des milliards FCFA du caveau de la DGI.

Contrairement à ce qu’on a ventilé dans l’opinion, l’ex régisseur des impôts en quittant le Bénin n’est pas parti avec 04 milliards FCFA en poche. Carlos Adohouannon selon les informations rapportées par Le Potentiel, aurait demandé une somme de 200 millions FCFA afin de certifier un chèque de prestataire en sa possession. N’ayant pas eu gain de cause, il se rend au Togo où il sollicita l’appui des membres de marketing réseau. Avec ceux-ci, Carlos Adohouannon aurait obtenu la somme de 05 millions de francs CFA. Ce qui lui avait permis de voyager au Ghana et en Côte d’Ivoire, avant de se rendre au Burkina puis à Dakar au Sénégal.

Sans argent, loin de sa famille, et se sentant culpabilisé pour un crime qu’il n’a pas commis, il décida alors de retourner au pays et de se confier à la justice. L’ex régisseur selon le journal, en avait marre de sa cavale. Ainsi, il aurait acquis un billet d’avion Dakar-Cotonou, et c’est au moment de prendre le vol que la police sénégalaise l’interpelle.

Plusieurs autres auditions selon Le Potentiel ont eu lieu vendredi dernier dans le cadre de l’affaire.

Des huissiers de justice ont été écoutés par l’Officier de police judiciaire (OPJ) et la Brigade économique et financière (BEF). Ces derniers selon les informations, auraient été commis pour faire l’état des lieux du bureau de Carlos Adohouannon, alors en cavale. Ils avaient pour mission d’effectuer un travail d’inventaire sur le contenu du caveau gardé par l’ex régisseur.

Les enquêtes réalisées au niveau du bureau et dans le caveau font ressortir un montant d’environ 24 millions de francs CFA.

Au sujet des disparition des fonds, le DGR Lambert Ablé, chef hiérarchique de Carlos Adohouannon, aurait lui seul décaissé du caveau un montant de trois milliards FCFA pour un placement d’argent contre intérêts.

Mais où sont passés les autres milliards FCFA ? Qui sont responsables de la disparition des fonds ?

Voilà autant de questions que les enquêteurs vont élucider.

F. A. A.

8 octobre 2020 par