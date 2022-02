« Les énergies vertes aussi fructueuses que le pétrole au début du 20e siècle »

Les énergies renouvelables constituent la seule alternative possible pour faire face aux nouveaux défis climatiques, induits par l’utilisation abusif des énergies fossiles. Face à l’urgence, Jean Missinhoun président de la Fondation Earth Love United, pense que le débat actuel sur la transition écologique, la prémisse d’un boom de l’énergie verte , qui a l’instar du pétrole au siècle dernier va rendre la vie plus saine et plus agréable pour l’humanité .

« Notre exploration des énergies renouvelables a le même potentiel pour être tout aussi fructueuse que le pétrole l’était il y a un siècle, sinon plus. » affirme Jean Missinhoun dans The Green Energy Boom ou le Boom de l’energie verte publié le 25 octobre 2020. Un livre de 145 pages disponible sur Amazon à travers lequel l’auteur expose clairement le résultat de ses observations.

Pour le president de la Fondation Earth Love United, l’humanité a construit son quotidien autour de la production de l’energie et la consommation de l’énergie fossile au 20e siècle. Le pétrole a amélioré la qualité des vies à travers des emplois , du loisir, la consommation des biens et services.

Après un siècle d’exploitation tout azimut des énergies fossiles, le constat est amer car les conséquences sont dramatiques pour la nature elle même que pour l’humanité. Face à ce constat très inquiétant, il se pose alors la question de savoir : doit-on continuer sur la voie destructrice des combustibles fossiles ou faire la transition vers l’énergie verte ? Jean Missinhoun, affirme que la transition écologique s’impose. Il y voit un boom de l’énergie verte avec de nouveaux Rockefeller à l’instar du pétrole au 20ème siècle.

Qui est Jean Missinhoun

Jean Missinhoun est investisseur, président de la Fondation Earth Love United. Une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est d’éduquer la nouvelle génération et d’être un acteur de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Jean Missinhoun et son équipe envisage de créer une planète plus verte, plus sûre et plus durable pour les générations futures.

Ainsi, dans le cadre de la COP 26, la Fondation Earth Love United, a présenté une solution naturelle de capture et de stockage de Carbon, basée notamment sur les mangroves et les algues, les herbiers et chanvre. Cette solution est pour l’heure expérimentée au Bénin et le sera dans d’autres pays du continent.

